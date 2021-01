Padł rekord zapotrzebowania na moc

Z danych operatora systemu przesyłowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynika, że w poniedziałek przed godziną 10 zapotrzebowanie na moc w polskim systemie elektroenergetycznym przekroczyło 27 tysięcy MW. Oznacza to najwyższy poziom w historii.

Według wstępnych danych momentami zapotrzebowanie zbliżało się do 27,2 tys. MW. Prognoza PSE na poniedziałek przewidywała przekroczenie granicy 27 tys. MW, ale nieco później - ok. południa, a potem w szczycie popołudniowym - między 16 i 18. Rekordowe zapotrzebowanie na moc wiąże się z bardzo niskimi temperaturami.

Szczyt fali mrozów

Na poniedziałkowy ranek przypadł szczyt obecnej fali mrozów. Według prognoz pogody, na początku tygodnia będzie jeszcze bardzo mroźno - nocami temperatura może spadać do około -25 stopni Celsjusza, a w dzień na wschodzie będzie kilkanaście stopni mrozu. Od środy jednak wszyscy odczujemy ocieplenie i pod koniec tygodnia we wschodniej części kraju będzie około 0 stopni, a na zachodzie ociepli się aż do 6-7 stopni powyżej zera.