Seria leku na cukrzycę wycofana z obrotu

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) opublikował dwie decyzje w sprawie znanego leku na cukrzycę - Ozempic. W jednej wycofuje z obrotu na terenie całego kraju jedną z serii, a w drugiej zakazuje wprowadzania do obrotu trzech kolejnych.

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o rygorze natychmiastowej wykonalności w sprawie leku Ozempic od duńskiego producenta Novo Nordisk A/S.

Ozempic 1mg, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu; 3 wstrzykiwacze 3 ml + 12 igieł numer serii: MP5E511, termin ważności: 07/2025 w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): 1946483405690

Z kolei zakaz wprowadzania do obrotu na terenie całego kraju dotyczy:

Ozempic 1mg, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu; 3 wstrzykiwacze 3 ml + 12 igieł numer serii: MP5E511, termin ważności: 07/2025 w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): 1946483405690 numer serii: NP5G866, termin ważności: 12/2025 w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): 1946483405690 numer serii: NP5G866, termin ważności: 12/2025 w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): 1031002838555

Wycofanie i zakaz sprzedaży Ozempicu. Uzasadnienie

"W dniach 5 i 10 października 2023 r. do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęły dwie informacje o sfałszowaniu produktu leczniczego Ozempic 1mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu; 3 wstrzykiwacze 3 ml + 12 igieł. Zgłoszenia dotyczyły dwóch serii przedmiotowego produktu o numerach MP5E511, termin ważności: 07/2025, NP5G866, termin ważności: 12/2025" - podał GIF w komunikacie.