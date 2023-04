Gwałtowny wzrost zainteresowania dwoma lekami. "Od razu zapala się czerwona lampka"

czytaj dalej

Grupa protestujących przeciwko reformie emerytalnej we Francji kolejarzy wtargnęła w Paryżu do siedziby produkującego dobra luksusowe koncernu LVMH. Należy on do najbogatszego człowieka świata Bernarda Arnault. Demonstranci chcą, by rząd "zajrzał do kieszeni bogaczy, aby sfinansować emerytury biedniejszych" obywateli.