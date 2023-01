Farmy wiatrowe na morzu. "Najwyższy czas, aby te wszystkie elementy spiąć"

Pod koniec 2025 roku pierwsze morskie farmy wiatrowe zostaną przyłączone do krajowego systemu energetycznego - poinformował wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. Wyjaśnił, że chodzi o około 6 gigawatów (GW) mocy zainstalowanej. Jego zdaniem w ciągu 10-15 lat Polska może być jednym z liderów tej branży w Europie.

- Pierwsza faza rozwoju morskiej energetyki wiatrowej już trwa. Opiera się ona na decyzjach wydanych przez prezesa Urząd Regulacji Energetyki (URE) do czerwca 2021 roku URE wydał je dla pięciu inwestorów, którzy realizują dziewięć projektów w polskiej części Południowego Bałtyku i te projekty są w żaden sposób niezagrożone - powiedział w rozmowie z PAP wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Morskie farmy wiatrowe w polskim systemie

- Pod koniec 2025 roku pierwsze farmy wiatrowe zostaną przyłączone do krajowego systemu energetycznego i będą generować prąd w roku 2026 - według planów, które zostały zatwierdzone i są realizowane. 2027 - 2028 rok to jest ten czas, kiedy na polskim Bałtyku w pełnej mocy zaistnieje morska energetyka wiatrowa - zaznaczył Zyska.

Wiceminister poinformował, że w pierwszej fazie będzie to "5,9 GW, blisko 6 GW mocy zainstalowanej". - Największa elektrownia w Europie - elektrownia Bełchatów to 5,4 GW mocy zainstalowanej - porównał Zyska, dodając, że energia z morskich farm wiatrowych, zgodnie z rozporządzeniem o cenie maksymalnej, nie będzie droższa niż 1,60 zł za 1 MWh.

- Tak zostało przyjęte w rozporządzeniu wykonawczym z marca 2021 roku do ustawy O promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która wyznacza tę cenę, jako maksymalną dla pierwszej fazy rozwoju tego sektora, czyli dla tych projektów, które łącznie wyznaczają wartość energetyczną mocy zainstalowanej 5,9 gigawata - powiedział wiceminister.

Zaznaczył, że Bałtyk ma "jedne z najlepszych warunków wietrznych nie tylko w Europie, ale i na świecie, porównywalne do warunków na Morzu Północnym, ponieważ cechuje się stabilnością". - Pozwala osiągać sprawność turbin wiatrowych na poziomie od 45 być może nawet do 50 procent. To jest naprawdę bardzo wysoko - ocenił Zyska.