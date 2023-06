Kłopot z fotowoltaiką. "Istnieje ryzyko, że redukcje będą głębsze i częstsze"

Energetyka odnawialna w Polsce

Prezes Sikorski podkreślił, że Polska jest na bardzo "szybkiej i ambitnej" ścieżce rozwoju odnawialnych źródeł energii. - Dzisiaj już mamy ponad 20 gigawatów (GW), zmierzamy do 2030 roku do łącznie 60 GW. To jest to, co jest teraz, plus wydane warunki przyłączania w całej sieci krajowego systemu elektroenergetycznego plus podpisane umowy. To już prawie 60 GW. To są te megawaty, które mogą być zbudowane - wskazał.