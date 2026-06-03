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Tyle zarobił Jarosław Kaczyński. Jest oświadczenie

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Jarosław Kaczyński
Szef MSWiA o interwencji policji na posesji Kaczyńskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w 2025 roku zgromadził 363 tysiące złotych oszczędności - wynika z jego oświadczenia majątkowego, udostępnionego na stronach Sejmu. To o ponad 17 tysięcy złotych mniej niż w 2024 roku.

Z tytułu diety parlamentarnej Kaczyński otrzymał w ubiegłym roku nieco ponad 47 tysięcy złotych, podczas gdy rok wcześniej było to około 45,3 tysiąca złotych. Uposażenie poselskie prezesa PiS wyniosło ponad 138,4 tysiąca złotych, zatem nieznacznie więcej niż w roku poprzednim (138,3 tysiąca złotych).

Dodatkowo lider PiS pobrał emeryturę w wysokości ponad 132,3 tysiąca złotych.

Jarosław Kaczyński wciąż spłaca kredyt zaciągnięty w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefczyka. 
Jarosław Kaczyński wciąż spłaca kredyt zaciągnięty w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefczyka. 
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Bez domu, bez mieszkania i samochodu. Oświadczenie majątkowe premiera
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Bez domu, bez mieszkania i samochodu. Oświadczenie majątkowe premiera

Majątek i nieruchomości

W części dotyczącej majątku nieruchomego Kaczyński wskazał, że jest współwłaścicielem - w jednej trzeciej - domu o powierzchni 150 mkw., którego wartość szacowana jest na około 2,2 miliona złotych. Nie posiada udziałów w żadnych spółkach ani nie prowadzi działalności gospodarczej.

W oświadczeniu zaznaczył również, że od 1997 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, podkreślając, iż jest to stanowisko honorowe.

Polityk nie wykazał posiadania samochodu ani innych ruchomości o wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych.

Kaczyński wciąż spłaca kredyt zaciągnięty w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefczyka. Na koniec ubiegłego roku jego zadłużenie wynosiło ponad 29,6 tysiąca złotych, wobec 45,4 tysiąca złotych rok wcześniej.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO >>>

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Maja Chwalińska
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Jarosław Kaczyńskioświadczenie majątkowe
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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