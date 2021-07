"Na wnuczka" albo "na policjanta". Policja podaje, ile udało się wyłudzić oszustom

W pierwszym półroczu tego roku osoby starsze w wyniku oszustw metodami "na wnuczka" i "na policjanta" straciły ponad 63,5 miliona złotych - wynika z danych Komendy Głównej Policji. Najwięcej pieniędzy oszuści wyłudzili od mieszkańców województw łódzkiego, śląskiego i mazowieckiego. Dlatego zwróciła się z apelem do wszystkich, którzy mają w swoim otoczeniu starsze osoby.

Z danych policji wynika, że w od początku stycznia do końca czerwca 2021 roku co najmniej 1176 starszych osób straciło oszczędności życia w związku z oszustwami popełnionymi metodami "na wnuczka", "na policjanta", czy na "funkcjonariusza CBŚP". Straty wyniosły ponad 63 miliony złotych.

To kwota wyjątkowo wysoka. Tyle samo pieniędzy wyłudzono metodą "na wnuczka" i "na policjanta" przez cały 2018 rok. A każdego roku straty są wyższe. W 2019 roku "wnuczkowa mafia" wzbogaciła się o ponad 72 mln zł kosztem polskiego emeryta, a w roku 2020 o 89 mln zł.

Dzięki czujności swojej, osób bliskich bądź np. pracowników banku w ponad 900 przypadkach nie doszło do przekazania gotówki.

Oszustwa w całym kraju

- Tak jak w latach ubiegłych nie było województwa, w którym nie doszłoby do oszustwa "na wnuczka", "na policjanta" lub wzorowaną na nich legendę. Na pierwszym miejscu znalazło się województwo łódzkie. W tym regionie oszukano 286 osób na łączną kwotę ponad 17,5 miliona złotych – przekazała asp. szt. Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji.

Jak poinformowała, zaraz za województwem łódzkim znalazło się województwo śląskie, na którego terenie doszło do 274 przestępstw, a straty wyniosły 6,3 mln zł. Czołówkę komend wojewódzkich, na terenie których zanotowano najwyższe straty w wyniku oszustw, zamyka Warszawa, tam oszukano 238 osób, które straciły 8,6 mln zł.

Apel policji

Asp. szt. Szubska zwróciła uwagę, że w wakacje oszuści "nie będą próżnować". - Wiedzą doskonale, że to czas, kiedy seniorzy zostają pozostawieni sami sobie, bo ich krewni wyjeżdżają. Osoby starsze i samotne dają się oszukać, bo łakną kontaktu z drugim człowiekiem, chcą czuć się potrzebne, a przestępcy to wykorzystują – wskazała. Dlatego zwróciła się z apelem do wszystkich, którzy mają w swoim otoczeniu starsze osoby.