"Możesz otrzymać zwrot VAT od 1000 zł do 6500 zł". Nowe oszustwo

CSIRT KNF zamieścił ostrzeżenie w mediach społecznościowych. "Uwaga na fałszywe reklamy, w których przestępcy informują o rzekomych odszkodowaniach" - czytamy we wpisie na Twitterze.

Przedstawiciele zespołu wskazali, że oszuści "na spreparowanych stronach zachęcają do wypełnienia formularza w celu otrzymania pieniędzy". "W rzeczywistości wyłudzają dane osobowe oraz poświadczenia logowania do bankowości elektronicznej" - dodano.

Do ostrzeżenia dołączono również treść przykładowej reklamy stworzonej przez cyberprzestępców. "Czy otrzymałeś już odszkodowanie? Możesz otrzymać zwrot VAT od 1000 zł do 6500 zł nie później niż 25 września 2022 r." - czytamy (pisownia oryginalna). Na grafice widoczny jest budynek urzędu skarbowego.

Oszuści podszywają się pod banki

Zespół CSIRT KNF ostrzegał też przed oszustami podszywającymi się pod Credit Agricole. Chodziło o tworzone przez nich reklamy zamieszczane w internecie, które przekierowują na fałszywą stronę logowania do bankowości .

Mimo pojawiających się ostrzeżeń, niestety, rośnie skuteczność działań cyberprzestępców. Jak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego, w pierwszym kwartale 2022 roku odnotowano ponad 18 tys. oszustw przy użyciu polecenia przelewu. Oznacza to wzrost o ponad 50 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Łączna kwota oszukańczych przelewów wzrosła w tym czasie o blisko jedną trzecią, do prawie 54 mln zł.