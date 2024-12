Zainstalowała aplikację, straciła kilka tysięcy złotych

"Do mławianki zadzwonił oszust, podający się za pracownika banku, w którym kobieta ma swoje konto. Następnie poinformował ją, że należące do niej środki, zgromadzone na koncie, są zagrożone z uwagi na atak hakerski. Polecił, by zainstalowała na swoim telefonie aplikację, a potem zalogowała się za pomocą telefonu, do swojego konta bankowego. Po chwili, z jej konta przelano ponad 7 tysięcy zł" - przekazała KPP w Mławie.