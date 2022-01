Oszustwo na płatność za autostradę. "Ostrzegamy przed fałszywymi e-mailami"

Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustwem na płatność viaTOLL. Fałszywe e-maile są podpisane przez "Zespół viaTOLL" i nakłaniają do płatności w ramach umowy w systemie viaTOLL oraz odsyłają do fałszywej strony internetowej. Celem działania cyberprzestępców jest kradzież pieniędzy z konta - podał resort finansów.

Oszustwo na płatność viaTOLL

"Ostrzegamy przed fałszywymi e-mailami, podpisanymi przez 'Zespół viaTOLL', które nakłaniają do płatności w ramach umowy w systemie viaTOLL i odsyłają do fałszywej strony www" - poinformowało MF w komunikacie.

Zdaniem resortu, takie e-maile to próby wyłudzenia danych do logowania i danych autoryzacyjnych do bankowości, a ich celem jest kradzież pieniędzy z konta bankowego ofiary.