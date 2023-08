Chciał inwestować, stracił 200 tysięcy złotych. Policja ostrzega

Funkcjonariusze poinformowali, że cała sprawa zaczęła się przed miesiącem, gdy do 70-latka zadzwonił mężczyzna mówiący ze wschodnim akcentem, który podał się za brokera kryptowalut. Oszust zaproponował lokowanie pieniędzy na platformie inwestycyjnej. Z uwagi na to, że mieszkaniec gminy Choroszcz już wcześniej miał do czynienia z takimi inwestycjami, to zgodził się na taką współpracę.