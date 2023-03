Oszustwo na dodatek mieszkaniowy. "Nasze pieniądze mogą zniknąć bezpowrotnie"

Oszuści podszywają się pod gov.pl

"W dobie inflacji to bardzo przyjemna niespodzianka. Jedyne co trzeba zrobić to potwierdzić jego odbiór przez PZ (Profil Zaufany - red.). Łącze tym razem prowadzi do serwisu 'Ministerstwa Finansów' i ekranu logowania. Tu już niektórzy internauci mogą zastrzyc uszami, zatrzymać się i zastanowić, dlaczego jedyna możliwa opcja uzyskania dostępu do profilu, to ta przez bank. Przecież w innych okolicznościach, możemy skorzystać także z loginu i hasła lub e-dowodu" - dodano.