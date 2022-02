Nowe oszustwo na blika. Uwaga na takie SMS-y

Oszustwo na blika - nowa odsłona

Pokazał też na zdjęciach, jak dokładnie działają cyberprzestępcy. Zaczyna się od SMS-a z informacją, że po upływie 12 godzin środki zostaną zwrócone do nadawcy. Pod tym jest link - po kliknięciu w niego otwiera się panel z wyborem banku. Na górze możemy zobaczyć, że do odebrania jest np. 450 lub 500 zł.

Na kolejnej stronie należy podać numer telefonu, a później w kolejnym kroku - już na stronie podszywającej się pod stronę banku - oszuści namawiają do wpisania danych do logowania. CSIRT KNF podkreślił, że jest to fałszywa domena.

Blik

Ostrzeżenia przed oszustami

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z ofensywą oszustów. Potwierdzają to dane. Z ostatniego raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że w trzecim kwartale 2021 roku odnotowano 7709 oszustw przy użyciu polecenia przelewu, co oznacza wzrost w stosunku do drugiego kwartału o 53,6 procent. Chodzi o sytuację nieuprawnionego dostępu do konta i wykonywanie przelewów przez oszustów na przykład po zainfekowaniu komputera złośliwym oprogramowaniem lub wyłudzeniu od klienta danych do logowania.