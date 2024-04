Oszuści podszywają się pod popularny portal. "Nie dajcie się okraść!"

Odbiorca maila jest proszony o to, by w celu weryfikacji podać swoje dane rozliczeniowe - numer karty płatniczej, jej termin ważności oraz kod CVV2/CVC2. Jeśli przekaże te dane, to internetowi złodzieje pozbawią go pieniędzy z konta lub wykorzystają maksymalnie limit w przypadku kart kredytowych.