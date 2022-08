Chciał zainwestować w akcje Orlenu, stracił ponad pół miliona złotych

Policja ostrzega przed oszustwem na akcje Orlenu. W ostatnich dniach do Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach zgłosił się 51-letni mieszkaniec tego powiatu, który stracił ponad pół miliona złotych. Mężczyzna zachęcony reklamą na Facebooku chciał zainwestować w akcje płockiego koncernu.

Policja poinformowała w komunikacie, że 19 sierpnia br. do Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach zgłosił się mężczyzna, który zeznał, że został oszukany na kwotę 543 tys. zł. Do oszustwa miało dojść dzień wcześniej.

Oszustwo na "akcje Orlenu"

"Następnie na maila zgłaszającego przyszedł link z numerem konta, na które miały być przelewane zyski z inwestycji. Po wejściu na otrzymany link pojawiła się aplikacja AnyDesk (służąca do zdalnej obsługi pulpitu urządzenia)" - czytamy. Wtedy - jak przekazali funkcjonariusze - rozmówca polecił zalogować się pokrzywdzonemu na swoje konto bankowe, wpisać numer konta, który podał i dane do przelewu oraz dołączyć je do odbiorców zaufanych.