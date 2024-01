Oszuści zmieniają taktykę. "Koncentrują się na dużo skuteczniejszej metodzie"

Phishing to atak oparty na wiadomościach e-mail lub SMS. Cyberprzestępcy, podszywając się m.in. pod firmy kurierskie, urzędy administracji, operatorów telekomunikacyjnych czy nawet naszych znajomych, starają się wyłudzić nasze dane do logowania np. do kont bankowych lub używanych przez nas kont społecznościowych czy systemów biznesowych. Wiadomości phishingowe są tak przygotowywane przez cyberprzestępców, aby wyglądały na autentyczne, choć w rzeczywistości są fałszywe.