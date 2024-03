"Liczba oszustw alarmująco rośnie". Tysiące stron na liście ostrzeżeń

Zespół CERT Polska w 2023 roku wpisał na listę ostrzeżeń ponad 32 tysiące adresów stron przygotowanych przez oszustów. Ich liczba wzrosła niemal czterokrotnie w porównaniu do roku wcześniej. - Przestępcy bezwzględnie wykorzystują podatność ofiar na socjotechnikę - ocenił Sebastian Kondraszuk, dyrektor CERT Polska.

CERT Polska został powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w internecie. Zespół działa w strukturach Państwowego Instytutu Badawczego – Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). CERT Polska poinformował w czwartkowym komunikacie, że "liczba oszustw finansowych w internecie alarmująco rośnie". Zdaniem Sebastiana Kondraszuka wzrost jest pochodną wielu okoliczności.

- Z jednej strony widzimy profesjonalizację grup przestępczych, które przypominają przedsiębiorstwa dążące do maksymalizacji zysku różnymi metodami. Z drugiej nasze działania wymuszają na nich coraz więcej pracy. Im szybciej i skuteczniej blokujemy fałszywe strony, tym więcej kolejnych muszą publikować przestępcy, aby zachować opłacalność - wyjaśnił dyrektor CERT Polska.

Oszustwa internetowe

Według zespołu "przestępcy, by uwiarygodnić się w oczach potencjalnej ofiary, na preparowanych przez siebie stronach często prezentują fałszywe powiązania ze znanymi firmami czy spółkami lub nielegalnie wykorzystują wizerunki znanych osób".

Jak wyjaśniono, także w treści, adresie internetowym lub nazwie aplikacji mogą pojawić się nazwy znanych instytucji, sugerujące, że faktycznie mamy do czynienia z wiarygodną ofertą. Typowym zabiegiem jest również umieszczanie na fałszywej stronie fikcyjnych opinii "zadowolonych klientów".

"Przestępcy nakłaniają oszukiwaną osobę przede wszystkim do przekazania numeru telefonu (ale także danych adresowych czy adresu e-mail), a następnie w trakcie rozmowy starają się sprawić, by zrobiła kolejny krok, np. wykonała pierwszy przelew (zwykle początkowo na niewielką sumę, która na spreparowanej stronie szybko zacznie przynosić fikcyjny zysk) lub zainstalowała aplikację, która umożliwi im zdalny dostęp do komputera lub smartfonu ofiary" - czytamy w komunikacie.