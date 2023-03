Duży bank ostrzega przed oszustami. Można stracić pieniądze

Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości, w których podszywają się pod bank. Jest to sposób wyłudzenia loginu i hasła do bankowości elektronicznej - ostrzega w komunikacie Santander Bank Polska. Również zespół do spraw cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) poinformował o próbach wykradania haseł do bankowości elektronicznej. W tym przypadku na celowniku są klienci Banku Pekao.

Santander Bank Polska poinformował na swojej stronie internetowej, że oszuści po raz kolejny rozsyłają fałszywe wiadomości, w których podszywają się pod bank.

Proceder wyłudzenia danych

Wyjaśniono, że przestępcy próbują nakłonić do aktualizacji i potwierdzenia danych osobowych na fałszywej stronie internetowej. Zaznaczono, że jest to sposób do wyłudzenia loginu i hasła do bankowości elektronicznej.

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej banku pokazano przykładową wiadomość od oszustów.

Santander ostrzega przed oszustami www.santander.pl

Fałszywe strony i oszustwa telefoniczne

Zespół do spraw cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) poinformował z kolei w piątek na Twitterze, że cyberprzestępcy rozsyłają wiadomości SMS, w których podszywają się pod Pekao SA. Podano, że w treści wiadomości informują o dodaniu karty do portfela Apple Pay na nieznanym urządzeniu. Przesyłany link prowadzi do fałszywej strony, która wykrada hasła do bankowości elektronicznej

W poprzednim tygodniu również Bank Pocztowy ostrzegał przed telefonami od osób podszywających się pod pracowników banku, którzy pod pretekstem pomocy w uzyskaniu zwrotu prowizji bankowej, próbują wejść w posiadanie danych wrażliwych klienta, takich jak numer i seria dowodu.

