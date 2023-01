Klienci dużego banku na celowniku oszustów. Można stracić pieniądze

NASK ostrzegł przed powrotem kampanii szkodliwego oprogramowania Hydra. Na celowniku oszustów są klienci banku Santander. Przestępcy wysyłają im maile z informacją o ograniczeniu dostępu do konta z powodu braku stosownej aplikacji na urządzeniu mobilnym. W ten sposób kradną dane do bankowości elektronicznej oraz do kart płatniczych zapisanych na urządzeniu.

Pobranie rzekomej aplikacji banku

Wiadomości e-mail zawierają link, który przenosi ofiarę na stronę podszywającą się pod bank. "W pierwszym etapie przestępcy zachęcają ofiary do wpisania danych uwierzytelniających do bankowości internetowej. Następnie fałszywa strona oferuje pobranie rzekomej aplikacji banku. W rzeczywistości jest to szkodliwe oprogramowanie" - ostrzegła NASK. Dodano, że celem oszustwa jest zainfekowanie telefonów z systemem operacyjnym Android szkodliwym oprogramowaniem Hydra, które – po instalacji na urządzeniu mobilnym – umożliwia między innymi kradzież danych uwierzytelniających do bankowości elektronicznej oraz danych kart płatniczych zapisanych na urządzeniu.