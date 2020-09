Oszuści "sukcesywnie wykonywali przelewy z jego konta". 82-latek stracił ponad 60 tysięcy złotych

Oszuści zadzwonili do 82-latka informując go, że wartość zakupionej wcześniej przez niego kryptowaluty wzrosła sześciokrotnie i aby zysk został mu przekazany, niezbędne jest uzyskanie pewnych danych. - Mężczyzna będąc przekonanym o tym, że przekazywane przez niego informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sprzedaży posiadanej przez niego kryptowaluty, podał je oszustom. W ten sposób przestępcy przejęli kontrolę nad jego komputerem i sukcesywnie wykonywali przelewy z jego konta bankowego - wyjaśniła asp. Anna Jaworska-Wojnicz z kaliskiej komendy policji. Tym sposobem senior stracił ponad 60 tys. zł.

Jak wygląda oszustwo?

Rzeczniczka wyjaśniła, jak działają oszuści. Otóż po sprzedaniu kryptowaluty osobie zainteresowanej kontaktują się z nią i informują, że wartość inwestycji wzrosła. - Następnie proponują, żeby odebrać zyski (i w związku z tym) należy między innymi zainstalować na komputerze lub telefonie specjalną aplikację, dającą możliwość automatyzacji operacji związanej z kupnem i sprzedażą kryptowaluty. W taki sposób przejmują dane do urządzenia i wykorzystują zapisane na nich hasła, w tym również te do bankowości internetowej - wyjaśniła. Kaliska policja apeluje o ostrożność w tego typu inwestycjach, a szczególnie w rozmowach z osobami przekonującymi do instalowania na komputerach lub telefonach rzekomych aplikacji, poprzez które analityk pomaga w zakupie lub sprzedaży kryptowaluty. - Zainstalowanie tego typu oprogramowań na urządzenia, poprzez które logujemy się do bankowości internetowej, może skutkować utratą oszczędności naszego życia - powiedziała Anna Jaworska-Wojnicz.