Już miała wyrzucić 30 tysięcy złotych przez okno, ale się zawahała. "Przekonywali, że pieniądze są fałszywe"

Oszuści podszywający się pod policję próbowali przekonać gorzowiankę, by wyrzuciła przez okno 30 tysięcy złotych. W ostatniej chwili nabrała podejrzeń - skontaktowała się z pracownicą banku i uratowała oszczędności - przekazał Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Do sytuacji doszło w tym tygodniu. Na telefon gorzowianki zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta i przekonywał ją, że pieniądze na koncie kobiety są zagrożone, bo hakerzy pracują nad ich przejęciem. W oszustwo mieli być też zaangażowani pracownicy banku. Seniorka dała temu wiarę, wierząc, że pomoże policjantom w zatrzymaniu przestępców.

"Każdą informację należy zweryfikować"

"Dostała instrukcję, by wypłacić z konta w banku ponad 30 tysięcy złotych. Kobieta z pieniędzmi wróciła do domu. Oszuści przekonywali, że pieniądze są fałszywe, ale niezbędne do skutecznej akcji. Kolejne instrukcje dotyczyły przekazania ich rzekomym funkcjonariuszom. Gotówka w reklamówce miała zostać wyrzucona przez okno" - czytamy w komunikacie policji.