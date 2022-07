Próbują "wyłudzić pieniądze, dane osobowe lub bankowe". Ostrzeżenie spółki energetycznej

Oszuści wysyłają fałszywe SMS-y i maile

Jak wskazano w komunikacie, oszuści wysyłają do klientów wiadomości SMS lub e-maile, w których informują np. o rozpoczęciu postępowania egzekucyjnego, niedopłacie za fakturę lub nieuregulowaniu należności, grożąc przy tym demontażem licznika. W wysyłanych wiadomościach przestępcy podają link do płatności elektronicznych. Spółka przestrzega, że skorzystanie z niego spowoduje przekazanie oszustom danych do logowania, które mogą zostać wykorzystane do kradzieży pieniędzy z konta klienta.