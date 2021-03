Oszuści podszywają się pod policję. Chodzi o nieistniejące mandaty

"Uwaga! Oszuści podszywają się pod @PolskaPolicja i @Policja_KSP !" - czytamy we wpisie Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego w KNF na Twitterze.

Jak poinformowano, cyberprzestępcy "rozsyłają SMSy z linkiem do fałszywych płatności w celu uregulowania należności za nieistniejący mandat". W rzeczywistości strona służy jednak do wykradania haseł do bankowości internetowej. "Nie dajcie się oszukać!" - dodali przedstawiciele CSIRT KNF.