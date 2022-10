Nowe sposoby wyłudzania danych logowania do kont. Ostrzeżenie

Cyberprzestępcy nie ustają w swoich działaniach. Zespół CSIRT NASK rejestruje nowe sposoby wyłudzania danych logowania do kont bankowych - poinformowała Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Jak wskazano, oszuści nadal często podszywają się pod PGE, ale oprócz SMS-ów z linkami do fałszywych stron zaczęli też używać maili.

Eksperci CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej poinformowali o nowych sposobach wyłudzania danych logowania do kont bankowych. "W dalszym ciągu często spotykane jest podszywanie się pod PGE, ale oprócz znanych już SMS-ów zawierających linki do stron zakładanych przez oszustów, zaczęto również rozsyłać fałszywe wiadomości mailowe" - przekazała NASK.

W wiadomościach z fałszywymi informacjami oszuści alarmują, że rzekomo ostatnia płatność za energię elektryczną się nie powiodła. Znajduje się w nich odnośnik do witryny przypominającej stronę PGE, na której pojawia się formularz zachęcający do podania danych karty płatniczej w celu dokończenia procesu zapłaty za energię. W rzeczywistości dochodzi do przejęcia tych danych i wykorzystania ich w celu kradzieży środków z konta bankowego ofiary.

Rzekome wygaśnięcie praw do domeny

Zespół CSIRT NASK zaobserwował również wzmożoną kampanię phishingową wykorzystującą wizerunek firmy OVHcloud. "Rozsyłane masowo wiadomości e-mail informują o wygaśnięciu praw do nazwy domeny, co ma spowodować jej zawieszenie. Aby odnowić prawa do domeny, należy kliknąć w link zawarty w mailu. Tak jak w przypadku innych oszustw tego typu, w rzeczywistości link odsyła do fałszywej strony - w tym przypadku naśladującej OVHcloud - wyłudzającej dane kary płatniczej" - poinformowano.