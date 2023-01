Oszuści podszywają się pod znany portal. "Przejmują środki finansowe"

czytaj dalej

Przedłużenie obowiązywania tego rozporządzenia przyczyni się do polepszenia położenia kredytobiorców posiadających kredyt mieszkaniowy w walucie obcej - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń. Przez kolejne dwa lata będzie obowiązywać tak zwana ulga dla frankowiczów. Oznacza to, że zaniechanie w podatku PIT i CIT zostanie utrzymane w dotychczasowym kształcie do 31 grudnia 2024 roku.