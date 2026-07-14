Z kraju Oszuści podszywają się pod największy bank w Polsce Oprac. Wiktor Knowski |

Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Oszuści w reklamach informują o państwowym programie inwestycyjnym pozwalającym na uzyskanie szybkich zysków w krótkim czasie. W kolejnym kroku zachęcają użytkowników do wypełnienia krótkiej ankiety i dokonania rejestracji. Wprowadzone tam dane trafiają bezpośrednio w ręce cyberprzestępców" - przekazał we wpisie w mediach społecznościowych CSIRT KNF.

🚨Uwaga na fałszywe inwestycje!



Cyberprzestępcy publikują reklamy fałszywych inwestycji w mediach społecznościowych, w których podszywają się pod @PKOBP.



Oszuści w reklamach informują o państwowym programie inwestycyjnym pozwalającym na uzyskanie szybkich zysków w krótkim… pic.twitter.com/rr4Oz0ldeP — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) July 14, 2026 Rozwiń

W przykładzie podanym przez zespół oszuści oferują ponad 5 tys. złotych miesięcznie w ramach nieistniejącego "Państwowego programu pomocy finansowej Polaków". Cyberprzestępcy obiecują w nim pieniądze "już jutro".

Oszuści podszywają się pod banki

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł. Zapewne z tego powodu cyberprzestępcy chętnie podszywają się pod jego pracowników.

W połowie kwietnia bank ostrzegał swoich klientów przed oszustami, którzy próbują wyłudzić dane poprzez dzwonienie z numerów, które wyglądają jak te z ich banku. "Chcą wywrzeć na Tobie presję czasu i wzbudzić strach" - pisał bank w komunikacie.

W poniedziałek CSIRT KNF ostrzegał również przed kampanią złośliwego oprogramowania, w której atakujący podszywają się pod bank BNP Paribas. Według informacji przekazanej przez zespół oszuści mają wysyłać wiadomości e-mail, w których informują o rzekomym potwierdzeniu przelewu, wysłanego z systemu bankowości internetowej. W załączniku przesyłają natomiast złośliwe archiwum z plikiem VHDX (stanowiącym format wirtualnego dysku twardego).

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Oprócz PKO BP w czołówce zestawienia największych banków pod względem aktywów są jeszcze Pekao, Erste, ING i mBank.