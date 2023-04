Oszuści podszywają się pod fiskusa. Ostrzeżenie

Zespół CERT Polska opublikował ostrzeżenia na swoich kontach w mediach społecznościowych. "Uwaga, obserwujemy kampanię e-mailową podszywającą się pod @KAS_GOV_PL i informującą o rzekomym zwrocie podatku" - czytamy we wpisie na Twitterze. Przedstawiciele zespołu wyjaśnili, że "adres z kodu QR prowadzi do strony wyłudzającej dane karty płatniczej i logowania do bankowości".