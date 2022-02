Duży bank ostrzega przed oszustami. "To może grozić utratą wszystkich oszczędności"

czytaj dalej

Prześciganie się największych sieci handlowych w informowaniu o liczbie produktów, których ceny spadły - to z jednej strony. Z drugiej podwyżki cen części towarów tuż przed obniżką. Na Kontakt 24 dostajemy informacje, że za te same produkty trzeba zapłacić więcej niż jeszcze niedawno, pomimo obniżki VAT. Trudno oczekiwać, by sytuacja na sklepowych półkach miała się zmienić przy rosnących kosztach energii, płac czy surowców - zauważa w środowy wydaniu "Rzeczpospolita".