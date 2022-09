Klienci dużego banku na celowniku oszustów

CSIRT KNF we wtorek zamieścił ostrzeżenie w mediach społecznościowych. "UWAGA! Ostrzegamy przed kolejnym oszustwem! Cyberprzestępcy podszywają się pod @Citibank" - czytamy we wpisie na Twitterze.

Przedstawiciele zespołu wyjaśnili, że oszuści "na fałszywych stronach wyłudzają poświadczenia logowania do bankowości elektronicznej". "Nie dajcie się okraść i zawsze weryfikujcie adres strony swojego banku!" - dodali.

Do wpisu dołączono zrzuty ekranu stron przygotowanych przez oszustów, łudząco podobnych do tej prawdziwej. Cyberprzestępcy wykorzystują na nich logo Citi Handlowego.

Oszuści podszywają się pod banki

Mimo pojawiających się ostrzeżeń, niestety, rośnie skuteczność działań cyberprzestępców. Jak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego, w pierwszym kwartale 2022 roku odnotowano ponad 18 tys. oszustw przy użyciu polecenia przelewu. Oznacza to wzrost o ponad 50 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Łączna kwota oszukańczych przelewów wzrosła w tym czasie o blisko jedną trzecią, do prawie 54 mln zł.