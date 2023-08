Oszuści podszywają się pod duże banki. "Ostrzegamy klientów"

Fałszywe strony bankowości elektronicznej

W komunikacie wyjaśniono, że oszuści do wyłudzania danych logowania wykorzystują fałszywe strony. CSIRT KNF na ilustracjach dołączonych do postu podał, jakie adresy stron wykorzystują cyberprzestępcy - są to bosbank24-pl.coinpesa.org oraz ca24-credit-agricole-pl.manxthrivesociety.org.