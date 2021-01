Oszuści podają się za Pocztę Polską. Chcą wyłudzić pieniądze

Przestępcy podający się za Pocztę Polską wysyłają wiadomości nakłaniające do kliknięcia w podejrzany link - ostrzega spółka. Jak podkreśla, celem oszustów jest wyłudzenie danych i pieniędzy.

Jak zaznaczyła rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek, codziennie dostajemy setki wiadomości e-mail i SMS, w których mogą ukrywać się wirusy lub linki prowadzące do fałszywych stron www. - Apelujemy do naszych klientów o rozwagę oraz zachowanie ostrożności w internecie. Zanim klikniemy, musimy się upewnić, czy spodziewaliśmy się tej wiadomości, czy znany jest nam nadawca i czy adres strony jest prawidłowy - wskazała.

Dodała, że Poczta nie prosi też adresatów o dopłatę np. do dezynfekcji.

Jak nie dać się oszustom?

Spółka przypomina, że phishing jest metodą podszywania się pod znane firmy w celu wyłudzenia poufnych informacji -bnp. danych do logowania, danych osobowych, a przede wszystkim dostępu do konta bankowości elektronicznej.

"Po pierwsze, uważnie czytaj adresy stron przesyłanych zarówno w mailach jak i SMS’em. Nie klikaj w odnośniki otrzymane od nieznanych nadawców. Nigdy nie odpowiadaj na żądania podania danych personalnych, haseł i/lub loginów do kont. Uważaj na błędy w treściach odnośników (np. zamieniona kolejność liter lub podstawienie innych liter, cyfr), jeśli takie znajdziesz, prawdopodobnie jest do oszustwo" - czytamy w komunikacie.

Kolejne oszustwo

To kolejne ostrzeżenie przed oszustami, jakie pojawia się w ostatnim czasie.

Przed świętami pisaliśmy o tym, że cyberprzestępcy wysyłali wiadomości i zachęcali do pobrania rzekomej aplikacji InPost lub wykonania dopłaty do przesyłki. Tak naprawdę jednak próbując zainstalować aplikację ze sfabrykowanej strony, można było pobrać wirusa Cerberus. To złośliwe oprogramowanie umożliwia kradzież środków z kart płatniczych, a także przejęcie całkowitej kontroli nad urządzeniem.