Oszuści wykorzystują święta, aby wyłudzić pieniądze. "Oczekujący na prezenty, uważajcie!"

Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości i zachęcają do pobrania rzekomej aplikacji InPost lub dopłaty do przesyłki - poinformowała w mediach społecznościowych firma kurierska. Tak naprawdę jednak próbując zainstalować aplikację ze sfabrykowanej strony, pobierzemy wirusa Cerberus. To złośliwe oprogramowanie umożliwia kradzież środków z kart płatniczych, a także przejęcie całkowitej kontroli nad urządzeniem - podał InPost.