Te sprzęty zużywają najwięcej prądu. Lista urządzeń

W 2023 roku wprowadzona ma zostać stała cena energii elektrycznej dla wszystkich gospodarstw domowych do zużycia 2000 kilowatogodzin (kWh) rocznie. Przewidziano również wyjątki zwiększające limit do 2600 kWh. Jak zaoszczędzić prąd i zmieścić się w limitach? Może w tym pomóc lista pokazująca, ile prądu zużywają poszczególne sprzęty.

Zamrożenie cen prądu

W czwartek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział tzw. tarczę solidarnościową, która przewiduje m.in. brak podwyżek cen prądu dla gospodarstw domowych, które w całym 2023 roku nie zużyją więcej niż 2000 kilowatogodzin.

Przysługiwać ma też dodatkowa obniżka dla gospodarstw domowych, które w 2023 roku zmniejszą zużycie energii o co najmniej 10 proc. w porównaniu do 2022 roku. Premier tłumaczył, że "ograniczenie zużycia energii o 10 procent w przyszłym roku będzie wiązało się z dodatkowym rabatem, dodatkową obniżką o 10 procent całego rachunku za prąd, który będzie wykorzystany w przyszłym roku".

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że "w 2021 r. w porównaniu do roku poprzedniego zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę (gospodarstwo domowe) w Polsce spadło o 0,8 proc. i wyniosło 1979,9 kWh, przy czym w miastach wyniosło 1741,8 kWh (spadek o 0,6 proc.), a na obszarach wiejskich - 2452,9 kWh (spadek o 1,3 proc.)".

Ile prądu zużywają sprzęty domowe?

Wyliczenia dotyczące tego, ile prądu zużywają poszczególne urządzenie przygotowało ostatnio Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

"Sprawdzając, jakie sprzęty kupujemy i w jaki sposób z nich korzystamy, jesteśmy w stanie ograniczyć zużycie energii elektrycznej i sporo zaoszczędzić. (...) Warto przyjrzeć się wszelkim możliwościom, dzięki którym będzie można go zmniejszyć. Aby to jednak było możliwe, trzeba sprawdzić, jakie urządzenia są najbardziej prądożerne" - napisało PGNiG.

Podkreśliło przy tym, że podano "wyniki uśrednione, bo jedne gospodarstwa domowe mogą częściej używać danego urządzenia, inne - rzadziej".

Czajnik elektryczny

"Czajnik jest używany kilka razy dziennie, co w sumie daje około 0,33 godziny na dobę. Moc czajnika to średnio 2000 W. Dziennie zużywa on zatem 0,66 kWh. Roczne zużycie energii elektrycznej przez czajnik elektryczny to 240 kWh" - wskazało PGNiG.

Ładowanie telefonu

Dzienne zużycie energii elektrycznej: 0,0068 kWh. Roczne zużycie energii elektrycznej: 2,48 kWh.

Wyjaśniono, że "najnowsze smartfony generują mniejsze koszty, bo mają bardzo pojemne baterie, a więc nie trzeba ich ładować tak często", ale i tak "zależy to od intensywności ich użytkowania". Przyjęto, że "codziennie podłączamy telefon do ładowania na 1 godzinę", a "pobór to około 6,8 W".

Lodówka

Dzienne zużycie energii elektrycznej: 0,74 kWh. Roczne zużycie energii elektrycznej: 270 kWh.

Lodówka działa przez całą dobę. W przykładzie przedstawiono dane dla chłodziarko-zamrażarki A++, które zadeklarowali producenci.

Telewizor

Dzienne zużycie energii elektrycznej: 0,35 kWh. Roczne zużycie energii elektrycznej: 128 kWh.

"Obecnie Polacy spędzają na oglądaniu telewizji około 5 godzin dziennie. Oczywiście pobór prądu będzie zależał od konkretnego modelu i wielkości ekranu. Przyjmujemy do obliczeń telewizor 40 cali o mocy 70 W" - napisało PGNiG.

Komputer stacjonarny

Dzienne zużycie energii elektrycznej: 0,54 kWh. Roczne zużycie energii elektrycznej: 197,1 kWh.

W założeniach podano, że "komputer PC działa średnio około 5 godzin dziennie, a jego moc to 90 W".

Laptop

Dzienne zużycie energii elektrycznej: 0,38 kWh. Roczne zużycie energii elektrycznej: 138,7 kWh.

"Obecnie znacznie więcej niż przed pandemią ze względu na to, że wiele osób nadal pracuje zdalnie ze względów sanitarnych. Można zatem przyjąć, że laptop jest włączony przez 8 godzin dziennie, a jego moc to 48 W" - wskazało PGNiG.

Płyta indukcyjna

Dzienne zużycie energii elektrycznej: 2,05 kWh. Roczne zużycie energii elektrycznej: 748,25 kWh.

Przyjęto, że "obiad jest gotowany codziennie, a przez 30 minut są używane dwa pola grzejne o mocy 2300 W i 1800 W".

Piekarnik elektryczny

Dzienne zużycie energii elektrycznej: 1,36 kWh. Roczne zużycie energii elektrycznej: 496,4 kWh.

"Najczęściej rozgrzewamy go do 200 °C, a jego moc to około 2000 W. Grzałka piekarnika pracuje w tym czasie około 41 minut. Przyjmujemy, że używamy piekarnika codziennie" - założyło PGNiG.

Pralka

Dzienne zużycie energii elektrycznej: 0,55 kWh. Roczne zużycie energii elektrycznej: 143 kWh.

"W przypadku gospodarstw domowych z dziećmi pierze się właściwie codziennie, a przynajmniej 5 dni w tygodniu. Analizujemy koszty pracy pralki z klasą energetyczną A++" - podano.

Mikrofalówka

Dzienne zużycie energii elektrycznej: 0,14 kWh. Roczne zużycie energii elektrycznej: 51,1 kWh.

Jak podało PGNiG, średnia moc takiego urządzenia to 800 W i przyjęło, że używa się ją raz dziennie.

Zmywarka

Dzienne zużycie energii elektrycznej: 0,65 kWh. Roczne zużycie energii elektrycznej: 237 kWh.

"Analizujemy pracę sprzętu o klasie energetycznej A++, który pracuje 7 dni w tygodniu" - wyjaśniono.

Odkurzacz

Dzienne zużycie energii elektrycznej: 3 kWh. Roczne zużycie energii elektrycznej: 156 kWh.

"Zwykle nie używamy go jednak codziennie. Możemy przyjąć, że w tygodniu pracuje nie więcej niż 2 godziny, a jego moc to 1500 W" - napisało PGNiG.

Sprzęty domowe - roczne zużycie energii PGNiG

Jak oszczędzać energię?

Jak wynika z analizy Krajowej Agencji Poszanowania Energii przygotowanej dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, roczne zużycie prądu przez poszczególne urządzenia może być zdecydowanie odmienne w zależności od sposobu ich użytkowania. Przykładowo zużycie roczne energii przy świeceniu średnio 3 godziny dziennie dla 10 źródeł światła typu halogen to koszt aż 262,80 zł. Jeśli zaś zamienimy je na światła typu LED, będzie to już koszt jedynie 35 zł.

Z kolei podjęcie decyzji o zakupie mniejszej zmywarki (45 zamiast 60 cm) przy 100 cyklach mycia rocznie pozwoli nam zaoszczędzić niemal 20 zł (50,40 zł zamiast 68,40 zł). A jeśli do tego zdecydujemy się prać nasze ubrania w temperaturze 40 stopni C, zamiast 60, przy 50 cyklach prania zaoszczędzimy na tym 20 zł. Natomiast jeśli lubimy oświetlenie ogrodowe, warto rozważyć lampki solarne, które nie będą generowały żadnych kosztów energii elektrycznej.

Warto pamiętać jednak, że zarówno wybór sprzętów z uwzględnieniem klasy energetycznej, jak i sposób korzystania z każdego z nich, przekłada się na realne zużycie prądu, a co za tym idzie - wysokość naszych domowych rachunków za energię elektryczną.

Oto kilka podstawowych przykładów:

- w czajniku elektrycznym powinniśmy gotować tylko tyle wody, ile realnie w danym momencie potrzebujemy – zmniejszy to nie tylko czas jej przygotowania, ale również zużycie prądu,

- uważajmy, aby nie wstawiać do lodówki ciepłych potraw, przez które "zmusimy" ją do bardzo intensywnej pracy,

- podobnie nie powinniśmy pozostawiać lodówki zbyt długo otwartej, ponieważ wówczas będzie pobierała bardzo dużo prądu, aby wrócić do swojej poprzedniej temperatury,

- odwrotnie wygląda sytuacja w przypadku piekarnika - jeśli zbyt często go otwieramy, aby sprawdzić, czy danie jest już gotowe, wydłużamy czas jego przygotowania i znacznie zwiększamy ilość pobieranego przez urządzenie prądu,

- każde włączone pranie generuje zużycie prądu, warto więc zaczekać, aż pralka będzie pełna i włączać ją z mniejszą częstotliwością.

