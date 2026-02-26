Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Polskie firmy obronne popierają SAFE. "Działamy wspólnie, by Polska tej szansy nie zmarnowała"

Łuski 7,62x51 do amunicji w standardzie NATO w siedzibie zakładów Mesko w Skarżysku-Kamiennej
Przewodniczący komisji obrony narodowej Andrzej Grzyb o liście zakupów z SAFE
Źródło: TVN24
Polskie firmy obronne wydały wspólne oświadczenie z poparciem dla programu SAFE. Podkreślono, że program wzmacnia bezpieczeństwo Polski i stanowi "bezprecedensową szansę" na zwiększenie i przyśpieszenie zdolności produkcyjnych. SAFE ma być według nich "szansą na nowe kontrakty - krajowe, jak i eksportowe".

Pod oświadczeniem podpisały się: PGZ S.A., GRUPA WB, ICEYE, Wielton S.A., PONAR Wadowice S.A., TELDAT, APS, AMZ-KUTNO S.A., Radiotechnika, Lubawa S.A., Transbit Sp. z o.o.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Obwód zaporoski (sierpień 2025)
Generał Różański o zagrożeniu ze strony Rosji. "Realne"
TVN24
Radosław Fogiel i Konrad Frysztak
"Radku, czy Radom leży w Niemczech?"
Kropka nad i
pap_20260125_20P
Ukraińców "dziwi" obawa o weto. "To jest jakiś kosmos"
TVN24

Wspólne stanowisko firm obronnych w sprawie SAFE

"W związku z pozytywną decyzją Rady Unii Europejskiej i zatwierdzeniem polskiego Planu Inwestycyjnego w ramach instrumentu SAFE, jako przedstawiciele polskiego przemysłu obronnego podkreślamy, że program SAFE, obok kluczowego aspektu wzmocnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej stanowi bezprecedensową szansę na zwiększenie oraz przyśpieszenie zdolności produkcyjnych całego krajowego przemysłu obronnego - oświadczyli przedstawiciele polskiego przemysłu obronnego.

Według nich, wdrożenie mechanizmu SAFE oznaczać będzie także "radykalne zwiększenie" produkcji w sektorze obronnym. "To nie tylko wzrost mocy produkcyjnych w konkretnych firmach, ale także wpływ na całą, rozbudowaną sieć krajowych dostawców i podwykonawców" - wskazali sygnatariusze.

"Sytuacja jest poważna". Najważniejsze punkty exposé Sikorskiego
Dowiedz się więcej:

"Sytuacja jest poważna". Najważniejsze punkty exposé Sikorskiego

TVN24

SAFE szansą dla firm obronnych na rozwój

Ocenili też, że SAFE to szansa dla polskiego przemysłu obronnego także na nowe kontrakty - krajowe, jak i eksportowe. Ich zdaniem - już teraz widoczne jest w Europie rosnące zainteresowanie produktami polskiej zbrojeniówki i dodali, że - "w tym zakresie polskie firmy zbrojeniowe chcą współpracować".

W oświadczeniu zwrócono uwagę, że dla Polski "kluczowy jest także aspekt local content". A - jak zauważono - inwestycje finansowane ze środków SAFE oznaczają wygenerowanie nowych miejsc pracy, nie tylko bezpośrednio w przemyśle obronnym, ale także w całej logistyce łańcucha dostaw. "To również podatki, które zostają w Polsce i wracają do budżetu pracując na rzecz krajowej gospodarki. Wreszcie - to szansa na intensyfikację prac badawczo-rozwojowych i rozwój kompetencji" - czytamy.

W oświadczeniu przedstawiciele polskiej zbrojeniówki zaznaczyli, że SAFE stanowi unikalną szansę dla polskiego przemysłu obronnego i bezpieczeństwa Polski. "Jako współodpowiedzialni za jego kształtowanie, działamy wspólnie, by tej szansy Polska nie zmarnowała" - zaznaczyli przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego, którzy podpisali się pod tym oświadczeniem.

Czas decyzji dla prezydenta Nawrockiego

W środę prezydent Karol Nawrocki i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wzięli udział w corocznej odprawie dowódców wojskowych na warszawskiej Cytadeli, a wystąpienia wicepremiera i prezydenta były okazją m.in. do poruszenia kwestii unijnego mechanizmu dozbrajania SAFE.

Nawrocki komentuje wystąpienie Sikorskiego. Szef MSZ odpowiada
Dowiedz się więcej:

Nawrocki komentuje wystąpienie Sikorskiego. Szef MSZ odpowiada

TVN24

Prezydent w swoim wystąpieniu przytoczył wątpliwości w zakresie aspektu suwerennościowego programu SAFE i tego, na ile swobodnie Polska będzie mogła wydatkować pieniądze z tego programu w kontekście zasady warunkowości. Natomiast szef MON podkreślił, że ustawa wdrażająca SAFE udowadnia otwartość rządu na współpracę z prezydentem. Dodał przy tym, że on sam będzie namawiał prezydenta do jej podpisania.

Klatka kluczowa-253646
Nawrocki: w kwestiach fundamentalnych polityka prezydenta i MSZ jest na jednej stronie

W piątek Sejm głosować będzie nad poprawkami Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE. Ustawa zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE.

Poprawki zapewniają m.in., że spłata pożyczki nie będzie finansowana z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, a także wprowadzają obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA wykorzystania środków finansowych z SAFE oraz sprawozdawczości prowadzenia tej kontroli.

Gigantyczne pieniądze, "dokument niejawny". Ministerstwo zabiera głos
Dowiedz się więcej:

Gigantyczne pieniądze, "dokument niejawny". Ministerstwo zabiera głos

W ramach unijnego instrumentu polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /ams

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Polak

Udostępnij:
Tagi:
Program SAFEPolska Grupa Zbrojeniowabranża zbrojeniowaKarol NawrockiobronnośćMinisterstwo Obrony Narodowej
Zobacz także:
shutterstock_2445080647
Od stresu po patologię. Jak wygląda dziś egzamin na prawo jazdy
Joanna Rubin-Sobolewska
Borge Brende, Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego
Kolejne nazwisko ze świata finansów w aktach Epsteina
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Dynamiczny rozwój AI w Chinach. DeepSeek wyklucza Amerykanów z testów
Tech
Michał Sołowow, właściciel firmy Synthos
To on jest najbogatszym Polakiem. "Coraz trudniej dostać się na listę"
Z kraju
Paweł Wojtunik, były szef CBA
Były szef CBA w Orlenie. Zajmie się bezpieczeństwem
Z kraju
Zakupy online
Apetyty na kredyty wzrósł. Zmieniła się ich wartość
Pieniądze
shutterstock_2670505423
Problemy Allegro. Regulator zleca przeszukanie
Handel
pzu_45
Rekordowe wyniki PZU. Zyski są miliardowe
Rynki
Harare
Odrzucili setki milionów dolarów od USA. Uznali to za zagrożenie
shutterstock_2579063507
Coraz więcej multidłużników w Polsce. Fala bankructw
Pieniądze
74-latka miała werbować potencjalne ofiary (zdjęcie ilustracyjne)
O tyle wzrosną limity dodatkowego przychodu emerytów
Z kraju
shutterstock_2630125311
Co z bańką AI? Nvidia pokazała wyniki, na które wszyscy czekali
Tech
Jamieson Greer
Nowe cła Trumpa. Jego doradca wyjaśnia, o co chodzi
Donald Tusk
Tusk: Polska właśnie wyprzedziła Hiszpanię
Z kraju
Obrady Sejmu
Premier odrzucił poprzedni projekt. Jest decyzja Sejmu w sprawie kolejnego
Z kraju
Prezes NBP Adam Glapiński na spotkaniu z Tomem Rose'em
Glapiński spotkał się z ambasadorem USA
Z kraju
shutterstock_544997530_1
Alternatywa dla Węgier i Słowacji. Jest wsparcie z nowego kierunku
shutterstock_1202406175_1
"Poważne zagrożenie". Akcja serwisowa w Polsce
Moto
Sklep Gucci, Mediolan, Włochy
Słynna marka w ogniu krytyki. Przez grafiki
Wołodymyr Zełenski
"Prawdopodobnie ukraiński prezydent sądzi, że może robić, co chce, ale bardzo się myli"
Alice Walton
Spadkobierczynie, kobiety biznesu, gwiazdy. Oto amerykańskie miliarderki
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Wielkie banki wskazują na pilne zagrożenie. "Moment przełamania" na polskim rynku
Pieniądze
Siedziba ministerstwa rolnictwa
Resort: na polski rynek nie trafiły kwestionowane partie wołowiny z Brazylii
Z kraju
shutterstock_2603953481
Dodatkowe zarobki emerytów i rencistów. ZUS przypomina o ważnym terminie
Dla seniora
autostrada a2 poznan shutterstock_2128223891
Od dzisiaj nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4
Moto
Český Krumlov to Praga w miniaturze
Polacy "napędzają turystykę" w tym kraju
Turystyka
shutterstock_2396796981
"Pilne kontrole" wołowiny. O skażeniu Polska wie od miesięcy
Z kraju
Pete Hegseth
AI w tajnych systemach USA. Pentagon rozważa nadzwyczajne kroki wobec Anthropic
Tech
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski: nikt mObywatela zamykać nie będzie
Tech
Donald Trump
Zużywają, to niech budują. Trump chce by Big Techy zainwestowały w energetykę
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica