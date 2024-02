Ostrzeżenie przed przyborami kuchennymi. "Nie należy używać"

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował w środę o migracji szkodliwych substancji z zestawu przyborów kuchennych - łyżki, łyżki cedzakowej i łopatki. Produkt jest wycofywany ze sklepów. "Nie należy używać produktów wskazanych w komunikacie do kontaktu z żywnością" - czytamy w komunikacie GIS.

GIS podał w komunikacie, że został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wycofaniu zestawu trzech przyborów kuchennych ze względu na stwierdzoną migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych. Chodzi o produkt: 7410500 Zestaw przyborów kuchennych (3 sztuki) o numerze partii: Q 116784. Kod kreskowy: 8003512787676. Importerem jest Pengo SpA Italy Via A. Pigafetta n°3, Bassano del Grappa (VI), 36061. Dystrybutor w Polsce: Action Logistic Poland Sp. z o. o., ul. Wojewódzka 10, 40-026 Katowice. Organy inspekcji nadzorują proces wycofywania tych produktów.

Czym są pierwszorzędowe aminy aromatyczne

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia. "Nie należy używać produktów wskazanych w komunikacie do kontaktu z żywnością" - czytamy w komunikacie GIS.

Firma Action poinformowała, że w przypadku posiadania powyższego artykułu o numerze partii Q 116784, należy przestać go używać i zwróć go do sklepu Action.