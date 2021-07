Kolejne próby oszustw na urząd skarbowy. Ministerstwo ostrzega

Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami, którzy podają się za urząd skarbowy. Jak opisuje resort, do odbiorców trafiają SMS-y z fałszywą informacją, aby opłacić zaległy podatek w niewielkiej kwocie. W wiadomościach znajduje się link do strony internetowej. Skorzystanie z niego grozi przejęciem konta bankowego przez przestępców.

