Ostrzeżenie przed oszustami. "Nakłaniają do instalacji oprogramowania"

Komisja Nadzoru Finansowego wspólnie z Biurem Informacji Kredytowej ostrzegają przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników BIK. Przestępcy dzwonią i nakłaniają do instalacji oprogramowania do pomocy zdalnej lub wyjawienia poufnych danych. To kolejne ostrzeżenie przed oszustami, jakie pojawia się w ostatnim czasie.