Z kraju Popularna sieć drogerii wycofuje produkt spożywczy. "Może wywołać reakcję alergiczną" Oprac. Paulina Karpińska |

Czy dzieci mogą sprzedawać lemoniadę? Są wytyczne GIS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu pochodnych dwutlenku siarki oraz niezastosowania elementów wyróżnienia (za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła) na etykiecie produktu substancji alergennej - dwutlenku siarki" - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.

Jak wyjaśnił, "spożycie produktu przez osoby z alergią na siarczyny może wywołać reakcję alergiczną", dlatego "nie należy spożywać partii produktu".

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Płatki wycofane ze sprzedaży w sieci Rossmann

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: KOKOS chrupiące płatki, 45 g, marki: LEO good foods,

Numer partii: VN/II/26,

Najlepiej spożyć przed: 01.05.2027,

Dystrybutor: SNS Foods Sp. z o.o., Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź,

Sprzedawca: Rossmann SDP Sp. z o.o., ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 109, 91-222 Łódź.

Płatki kokosowe wycofane ze sprzedaży Źródło zdjęcia: Główny Inspektorat Sanitarny

Płatki kokosowe wycofane ze sprzedaży. Tył opakowania Źródło zdjęcia: Główny Inspektorat Sanitarny

Zalecenia dla konsumentów

"SNS Foods Sp. z o.o. uruchomiła procedurę wycofania z obrotu handlowego zakwestionowanej partii produktu. Wdrożyła również proces wycofywania produktu od klientów indywidualnych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w sklepach informacji o procesie wycofywania produktu z obrotu" - przekazał inspektorat.

Jak dodał, "firma Rossmann SDP Sp. z o.o. również rozpoczęła procedurę wycofania kwestionowanego produktu ze sprzedaży".

Wyjaśnił także, że "organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające oraz monitorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu".