Dwie partie produktu dla niemowląt wycofane. Ostrzeżenie

Główny Inspektorat Sanitarny wydał we wtorek ostrzeżenie dotyczące poszczególnych partii produktów do żywienia niemowląt, których dystrybutorem jest firma Nestle Polska S.A.
Chodzi o dwa produkty. Pierwszy to NAN Optipro Plus 1; 800 g o numerze partii: 53410346AF. Data minimalnej trwałości: grudzień 2027 r., kraj pochodzenia: Niderlandy. Drugi produkt to NAN Optipro 1; 650 g (2 x 325 g) o numerze partii: 53390346BA. Data minimalnej trwałości: czerwiec 2027 r., kraj pochodzenia: Niderlandy.
GIS przekazał, że "niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji dystrybutor podjął działania, by wycofać wyżej wskazane partie produktów ze sprzedaży".
Dobrowolne wycofanie partii
Inspektorat podał, że został poinformowany przez Nestle Polska S.A. o "rozszerzeniu dobrowolnego i ostrożnościowego wycofania z dnia 7 stycznia 2026 r. o dwie partie produktów do żywienia niemowląt (...), z uwagi na potencjalną obecność cereulidyny, substancji wytwarzanej przez mikroorganizm Bacillus cereus".
Przekazał, że rozszerzenie jest wynikiem dalszych działań przeprowadzonych przez firmę w związku z wykryciem niezgodności w jednym z surowców - oleju arachidonowym dostarczanym przez zewnętrznego dostawcę.
7 stycznia GIS poinformował o wycofaniu przez Nestle Polska S.A. dwóch partii produktów do żywienia niemowląt NAN OPTIPRO PLUS 1.
"Żadne inne produkty poza wskazanymi w tym komunikacie oraz komunikacie z 7 stycznia 2026 r. wprowadzane przez Nestle Polska nie są objęte tym dobrowolnym wycofaniem" - przekazał GIS.
Jak dodał, Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje prowadzony przez dystrybutora proces wycofania produktów z obrotu i od konsumentów.
Opracowanie: Wiktor Knowski/ToL
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock