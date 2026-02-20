Duża sieć wycofuje makaron

Jak czytamy w komunikacie, GIS został poinformowany, że podmiot ALDI Sp. z o.o. podjął decyzję o dobrowolnym wycofaniu produktu pn. CUCINA MAKARON TAGLIATELLE 500g (wszystkich numerów partii i dat minimalnej trwałości) z powodu nieprawidłowego oznakowania substancji alergennej - pszenicy zawierającej gluten.
Nieprawidłowe oznakowania
Szczegóły dotyczące produktu:
- Nazwa produktu: CUCINA MAKARON TAGLIATELLE 500g
- Numery partii: wszystkie
- Daty minimalnej trwałości: wszystkie
- Kod kreskowy: 2008080138291
- Kraj pochodzenia: Francja
- Dystrybutor w Polsce: ALDI Sp. z o.o., Poland, ul. Niedźwiedziniec 10, Chorzów, 41 - 506
Zalecenia dla konsumentów
Inspekcja sanitarna poinformowała, że producent podjął kroki zmierzające do wycofania produktu ze sprzedaży i umożliwienia klientom ewentualnego zwrotu. Poinformowała, że "Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują z podmiotem i monitorują proces wycofania produktu z obrotu".
GIS przypomniał konsumentom, że "osoby z alergią na pszenicę i gluten nie powinny spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.
Opracował Wiktor Knowski /kris
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: LaMerce/Shutterstock