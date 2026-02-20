Duża sieć wycofuje makaron

Makaron wycofany z obrotu. Ostrzeżenie GIS Źródło: GIS

Jak czytamy w komunikacie, GIS został poinformowany, że podmiot ALDI Sp. z o.o. podjął decyzję o dobrowolnym wycofaniu produktu pn. CUCINA MAKARON TAGLIATELLE 500g (wszystkich numerów partii i dat minimalnej trwałości) z powodu nieprawidłowego oznakowania substancji alergennej - pszenicy zawierającej gluten.

Nieprawidłowe oznakowania

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: CUCINA MAKARON TAGLIATELLE 500g

Numery partii: wszystkie

Daty minimalnej trwałości: wszystkie

Kod kreskowy: 2008080138291

Kraj pochodzenia: Francja

Dystrybutor w Polsce: ALDI Sp. z o.o., Poland, ul. Niedźwiedziniec 10, Chorzów, 41 - 506

Zalecenia dla konsumentów

Inspekcja sanitarna poinformowała, że producent podjął kroki zmierzające do wycofania produktu ze sprzedaży i umożliwienia klientom ewentualnego zwrotu. Poinformowała, że "Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują z podmiotem i monitorują proces wycofania produktu z obrotu".

GIS przypomniał konsumentom, że "osoby z alergią na pszenicę i gluten nie powinny spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

