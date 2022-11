Ostrzeżenie przed fałszywymi wiadomościami. Można stracić oszczędności

Zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod ING Bank Śląski. Wyłudzają oni loginy i hasła do bankowości elektronicznej.

Złośliwa aplikacja

"Link prowadzi do niebezpiecznej strony, gdzie oszuści wyłudzają loginy i hasła do bankowości elektronicznej. W ostatnim kroku zachęcają do pobrania złośliwej aplikacji przejmującej kontrolę nad urządzeniem" - wyjaśniono.