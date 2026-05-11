Ostatnie chwile przed Impact'26. Na liście gości premierzy, ambasadorzy i nobliści

Sławomir Sierakowski o Impact'26: zależało nam szczególnie na obecności ludzi, którzy bardzo dobrze znają się na AI

Już wkrótce - 14 i 15 maja - w Poznaniu odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej - Impact'26.

- Tegoroczna agenda pokazuje świat w momencie przesilenia: politycznego, technologicznego, gospodarczego i społecznego. Zależało nam na tym, by uchwycić skalę tych zmian, a nie zgubić przy tym człowieka - jego emocji, relacji, zdrowia i potrzeby sensu - stwierdził Krystian Wolak, twórca Impactu. Jak dodał, "Impact’26 łączy nazwiska, tematy i formaty, które zwykle funkcjonują osobno".

- Właśnie z takiego zderzenia najczęściej rodzą się najważniejsze rozmowy, a z nich - decyzje - powiedział.

Premier Donald Tusk głównym gościem konferencji Impact'26

Program Impact’26 obejmuje 25 ścieżek tematycznych i 94 godziny debat, w których udział weźmie ponad 650 ekspertów, 9 scen oraz 25 ścieżek tematycznych, z czego 10 to nowości. Przemówienie inauguracyjne wygłosi premier polskiego rządu Donald Tusk. Weźmie także udział w dyskusjach z międzynarodowym gronem liderów polityki, biznesu, nauki i kultury.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. były premier Kanady Justin Trudeau, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Daron Acemoglu, noblistka i pisarka Olga Tokarczuk, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva, światowej sławy prawniczka Amal Clooney oraz historyk Timothy Snyder z Uniwersytetu w Toronto.

Pojawią się także: Jon Huntsman (wiceprezes Mastercard, były ambasador USA w Singapurze, Chinach i Rosji, były gubernator Utah), Mark Brzeziński (były ambasador USA w Polsce i w Szwecji), Edi Rama (premier Albanii), Peter Pomerantsev (ekspert ds. dezinformacji, Johns Hopkins University), Timothy Snyder, Alexander Soros (przewodniczący Open Society Foundations), czy Ece Temelkuran (pisarka i komentatorka polityczna).

Jednym ze speakerów Impact'26 będzie Ian Brzezinski, członek Grupy Doradców Strategicznych Rady Atlantyckiej, który gościł w piątek w TVN24 BiS.

Geopolityka i gospodarka

Jednym z głównych tematów konferencji będzie geopolityka. "To blok tematyczny, który nie ucieka w ogólniki. Zamiast szerokich deklaracji proponuje konkretne rozmowy o siłach, które układają świat na nowo. Agenda obejmuje rozmowy o relacjach transatlantyckich, końcu znanego nam porządku, wojnie o prawdę, nowych mapach konfliktu oraz o tym, jak w świecie entropii odbudowywać zaufanie i podmiotowość" - zapowiadają organizatorzy.

W panelu dotyczącym gospodarki będzie między innymi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który wraz Kristaliną Georgievą, dyrektor zarządzającą Międzynarodowym Funduszem Walutowym, zmierzą się z pytaniem o to, czeka światową gospodarkę w 2026 roku.

W programie znalazły się także debaty o bankowości i wzroście w niepewnym świecie, a także rozmowy z liderami instytucji finansowych i biznesu.

Odbędzie się także dyskusja o przyszłości e-commerce Rafała Brzoski (założyciel InPostu) i Marcina Kuśmierza (prezes Allegro).

Technologia i bezpieczeństwo

Istotnym wątkiem będzie także panel dotyczący świata technologii. "Daron Acemogelu (laureat Nagrody Nobla w ekonomii za 2024 r., profesor MIT), podejmie temat walki o dobrobyt w erze sztucznej inteligencji. W jego wystąpieniu pytania o wzrost, władzę i redystrybucję spotkają się z refleksją nad miejscem człowieka w gospodarce zdominowanej przez algorytmy. Następnie Amal Clooney podejmie temat praw człowieka i odpowiedzialności instytucji" - zapowiadają organizatorzy.

Paneliści wezmą także na tapet cyberbezpieczeństwo. "Cyberprzestrzeń stała się piątą domeną konfliktu - obok lądu, morza, powietrza i kosmosu. Ataki na infrastrukturę krytyczną, wykorzystanie dezinformacji jako narzędzia wpływu oraz stan permanentnej niestabilności tworzą środowisko, w którym państwa i przedsiębiorstwa funkcjonują na co dzień" - czytamy w komunikacie.

Kultura, zdowie i sport

Tegoroczna agenda nie zamyka się tylko na tematyce gospodarczej czy międzynarodowej. Pojawią się też takie zagadnienia jak kultura i język. Jeff Koons i Timothee Verrecchia podejmą temat sztuki w czasach algorytmu.

Z kolei Olga Tokarczuk pojawi się w jednej z najważniejszych rozmów literackich programu, dyskutując ze Sławomirem Sierakowskim o roli literatury w burzliwych czasach. Osobny punkt programu stworzą również Wilhelm i Anna Sasnalowie, którzy wystąpią w rozmowie poświęconej kruchości istnienia i roli sztuki w czasach kryzysu.

Na Impact pojawi się także Oskar Zięta, który w ramach performatywnego pokazu stworzy jedną ze swoich rzeźb.

Paneliści będą rozmawiać także o zdrowiu, w tym zdrowiu psychicznym. "To tematy, które przestały być domeną gabinetów lekarskich - stały się pytaniami, które zadaje sobie każdy lider, rodzic i pracownik. W programie Impact’26 nie mogło więc zabraknąć tematów zdrowia, dobrostanu i granic ludzkiej sprawności" - zapowiedzieli organizatorzy.

Wyjątkowym momentem będzie również pierwsze wspólne wystąpienie na żywo Aleksandry i Aleksandra Kwaśniewskich - spotkanie dwóch pokoleń i dwóch perspektyw wobec zmieniającej się rzeczywistości, prowadzone w formule streamu "Co powie Tata?".

Agenda Impact’26 koncentruje się wokół tematów, które dziś najsilniej definiują rzeczywistość: od sztucznej inteligencji i geopolityki po zdrowie, relacje społeczne i rolę kultury w świecie przeciążonym bodźcami.

