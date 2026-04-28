Ostatnia szansa na rozliczenie się z fiskusem

Zgodnie z przepisami zeznania można składać do godz. 24 w czwartek, 30 kwietnia. Oznacza to, że na złożenie deklaracji podatkowej zostały dwa dni.

Jest to ważne dla osób, które będą chciały wysłać zeznanie w formie papierowej pocztą - mogą skorzystać z placówek, które działają w nocy. Przy wysłaniu zeznania tą metodą warto zadbać o dokument, który pozwoli udowodnić, że PIT został wysłany jeszcze w kwietniu. PIT w wersji papierowej można złożyć także osobiście w urzędzie skarbowym.

To ostatnie dni na rozliczenie podatku za 2025 rok!



Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zaloguj się do usługi Twój e-PIT na https://t.co/OFqpVemQO1 i rozlicz się już teraz.,



Masz wątpliwości? Skorzystaj z poradników i informatorów dostępnych na stronie. pic.twitter.com/BWPGWiXuGG — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) April 24, 2026 Rozwiń

PIT przez internet

Zeznania podatkowe można składać też drogą elektroniczną. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie elektronicznych formularzy podatkowych ze strony podatki.gov.pl, wypełnienie ich oraz wysłanie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Inną metodą jest zalogowanie się do e-Urzędu Skarbowego, gdzie również można znaleźć formularze podatkowe, ale wysłanie ich nie wymaga podpisu.

"Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT, zostaniesz przekierowany do zakładki 'Złóż PIT', w której zobaczysz przygotowane dla Ciebie rozliczenia podatkowe za rok, którego dotyczy trwająca aktualnie akcja rozliczeń" - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Twój e-PIT działa przez cały rok, 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, w serwisie e-Urząd Skarbowy. Co ważne, skorzystanie z niej nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania ani aplikacji.

Z usługi mogą korzystać podatnicy rozliczający PIT‑37 (umowy o pracę, zlecenia), PIT‑38 (dochody kapitałowe), PIT‑28 (ryczałt, najem), PIT‑36 i PIT‑36L (działalność gospodarcza), a także składający oświadczenia PIT‑OP czy informacje PIT‑DZ. Wybór formularza zależy od źródła przychodu i formy opodatkowania.

Czytaj też: Podatki 2026. Zbliża się ważny termin

Ulgi przy rozliczaniu PIT

Przy rozliczeniu warto pamiętać o systemie ulg podatkowych, który w Polsce można podzielić na kilka grup. Najliczniejszą stanowią odliczenia od dochodu, które pozwalają obniżyć podstawę opodatkowania jeszcze przed wyliczeniem należności wobec fiskusa.

W tej kategorii możemy wymienić:

ulgę termomodernizacyjną,

odliczenia z tytuły wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),

ulgę na internet,

różnego rodzaju darowizny - od tych na cele pożytku publicznego i kultu religijnego, na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła, aż po ekwiwalent za honorowe krwiodawstwo oraz wsparcie kształcenia zawodowego,

osoby z niepełnosprawnościami lub ich opiekunowie mogą dodatkowo odliczyć wydatki rehabilitacyjne,

członkowie związków zawodowych mają prawo do odliczenia składek członkowskich w ramach ustawowego limitu.

Dla określonych grup przewidziano tzw. "PIT zero" - zwolnienie z podatku do kwoty 85 528 zł rocznie. Dotyczy ono m.in. osób do 26. roku życia, pracujących emerytów, rodziców czwórki dzieci oraz osób powracających z emigracji.

Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulg wspierających innowacje, takich jak ulga B+R, na robotyzację, prototyp, ekspansję, sponsoring kultury, nauki i sportu czy ulga na zabytki.

Rozliczenie PIT po terminie

Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie może stanowić wykroczenie skarbowe. Jeśli jednak urząd skarbowy uzna, że doszło do uchylenia się od obowiązku podatkowego i narażenia podatku na uszczuplenie, działanie podatnika może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe.

Ustawowy próg dla wykroczenia skarbowego stanowi pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2026 roku wynosi ono 4806 zł, a więc próg to 24 030 zł.

Za wykroczenie grozi grzywna od 1/10 do nawet 20-krotności minimalnego wynagrodzenia (czyli w 2026 roku od 480,60 do 96 120 zł). Przestępstwa skarbowe rozpatruje sąd - mogą one skutkować nałożeniem kary do 720 stawek dziennych (1/30 miesięcznego wynagrodzenia podatnika), karą pozbawienia wolności lub obiema sankcjami jednocześnie.

Za każdy dzień zwłoki naliczane są odsetki - 10,5 proc. rocznie, chyba że ich suma nie przekracza 8,70 zł. Jeśli z automatycznego rozliczenia wynika niedopłata, urząd skarbowy poinformuje podatnika, który będzie miał 7 dni na uregulowanie należności.

Osoby, które spóźniły się z rozliczeniem, mogą uniknąć kary, składając tzw. czynny żal - dobrowolne zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, połączone z uregulowaniem zaległości i odsetek. Można to zrobić pisemnie, ustnie do protokołu lub elektronicznie przez e‑Urząd Skarbowy. Warunkiem skuteczności czynnego żalu jest jego złożenie przed rozpoczęciem przez urząd działań kontrolnych.

Co istotne, składając PIT po terminie, nie można przekazać swojego 1,5 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.

OGLĄDAJ: Poczobut uwolniony. Konferencja premiera Tuska