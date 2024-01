Działacz PiS Oskar Szafarowicz odchodzi z PKO BP

czytaj dalej

Poszło zawiadomienie do prokuratury w sprawie Krajowego Zasobu Nieruchomości - powiedziała w "Jeden na jeden" w TVN24 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak wyjaśniła, ma to związek z listem pracowników oskarżających poprzedni zarząd o "skrajnie nieobyczajne zachowanie". Pełczyńska-Nałęcz odniosła się także do kwestii uruchomienia unijnych funduszy strukturalnych dla Polski. Ujawniła też plan zmian we władzach spółki Centralny Port Komunikacyjny.