Ogromny zysk Orlenu za 2021 rok. Koncern pochwalił się wynikami

Zysk netto Grupy Orlen za 2021 rok wyniósł ponad 11 miliardów złotych - podał koncern. Prezes płockiej firmy Daniel napisał w liście do akcjonariuszy, że Orlen jest liderem nieuniknionej transformacji energetycznej. W 2020 roku zysk płockiego giganta wyniósł 2,83 mld zł, to kilkukrotnie mniej niż w ubiegłym roku.

Zysk Orlenu w 2021 roku

"Sprawne zarządzanie, właściwe diagnozowanie sytuacji i trafne definiowanie celów sprawiło, że dziś Grupa Orlen jest liderem zmiany. Liderem transformacji energetycznej, która jest nieunikniona" - napisał m.in. w liście do akcjonariuszy prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. "Wiemy, jak ją przeprowadzić z korzyścią dla całej polskiej gospodarki. Konflikt w Ukrainie jasno to pokazał" - podkreślił.

"Kluczowe jest wzmocnienie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski. My pokazujemy, jak to zrobić. Od czterech lat konsekwentnie budujemy silny, zdywersyfikowany, multienergetyczny koncern z mocno rozwijającym się segmentem nisko i zeroemisyjnej energetyki" – dodał Obajtek.

Orlen chce stworzyć koncern multienergetyczny

Jak podkreśla spółka połączenie PKN ORLEN z PGNIG i Grupą LOTOS, a wcześniej z Grupą Energa to "szansa na budowę zintegrowanego i zdywersyfikowanego koncernu paliwowo-energetycznego o łącznej kapitalizacji na poziomie ok. 80 miliardów zł, obsługującego ponad sto milionów klientów w Europie Środkowej" - czytamy w komunikacie PKN Orlen.

Polska odcina się od rosyjskich surowców

- Dostosowaliśmy nasze rafinerie, by można było dobrać taki koszyk gatunków ropy, by one były jak najbardziej optymalne do zastosowania w naszych rafineriach i to udało się nam zrobić. Po wybuchu wojny zamówiliśmy około 28 tankowców, które zabezpieczają w pełni nasz system - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek.