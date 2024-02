Kolejne zmiany w zarządzie Orlenu. Dwie rezygnacje

Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Patrycja Klarecka była członkiem zarządu Orlenu od 24 czerwca 2018 r.; odpowiadała m.in. za nadzór nad bezpieczeństwem infrastruktury i informacji, obszar IT, transformacji cyfrowej oraz relacje z otoczeniem. Była przewodniczącą rady nadzorczej spółki Orlen Deutschland GmbH (2018-2019).

Zmiana składu rady nadzorczej

We wtorek, 6 lutego br. ma się odbyć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu, które ma m.in. zmienić skład rady nadzorczej.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczym węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.