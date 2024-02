Zmiany na czele Orlenu. Wojciech Jasiński traci stanowisko

Następnie akcjonariusze Orlenu wybrali członków nowej rady nadzorczej. Z rekomendacji Skarbu Państwa weszli do niej Michał Gajdus, Ewa Gąsiorek, Katarzyna Łobos, Kazimierz Mordaszewski, Mikołaj Pietrzak, Wojciech Popiołek, Ireneusz Sitarski, Tomasz Sójka i Tomasz Zieliński. Do rady nie został wybrany Jan Woźniak, zgłoszony przez NN OFE .

Kiedy poznamy nowego prezesa Orlenu? "Dosyć szybko"

Wojciech Jasiński jeszcze przed walnym zgromadzeniem pytany był w rozmowie z TVN24 o to, kiedy poznamy nowego prezesa Orlenu. - Zważywszy na to, że nie ma prezesa zarządu, czworo członków zarządu złożyło rezygnacje, więc tego można się spodziewać, że dosyć szybko. Interesy spółki tego wymagają - zaznaczył.

Na pytanie, czy może to być już dziś (we wtorek), odpowiedział: - To już zależy od nowo wybranego przewodniczącego rady. Całkiem teoretycznie jest to możliwe.