Z kraju Orlen: złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury w sprawie Obajtka Oprac. Wiktor Knowski |

Daniel Obajtek w spółce Orlenu. Doszło do szarpaniny w siedzibie kopalni soli Solino w Inowrocławiu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock

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"Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury w sprawie wtargnięcia na teren zakładu i bezprawnego powoływania się na mandat posła przez Daniela Obajtka. Kolejna bramka do pokonania, tym razem powinna być otwarta" - poinformowało we wtorek na platformie X biuro prasowe Orlenu.

Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury w sprawie wtargnięcia na teren zakładu i bezprawnego powoływania się na mandat posła przez Daniela Obajtka. Kolejna bramka do pokonania, tym razem powinna być otwarta pic.twitter.com/F99CkqMzVP — Biuro Prasowe ORLEN (@b_prasoweORLEN) July 14, 2026 Rozwiń

"Solino jest zakładem o znaczeniu strategicznym i na terenie spółki mogą przebywać wyłącznie uprawnione osoby lub dopuszczone zgodnie z właściwymi procedurami. Tym samym mandat posła do Parlamentu Europejskiego nie oznacza automatycznego, nieograniczonego prawa wejścia na teren zakładu. Dostęp do takich obiektów odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, zasadami ochrony obiektu oraz przepisami prawa" - przekazało biuro prasowe koncernu w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl. Oświadczenie o takiej samej treści wydano jeszcze w czwartek, w dniu zdarzenia.

Zawiadomienie zostało złożone w Prokuraturze Krajowej w Warszawie. Obejmuje natomiast m.in. podejrzenie popełnienie czynów z art. 231 Kodeksu karnego, dotyczącego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, art. 193 dotyczącego zakłócenia miru domowego oraz art. 191 o zmuszaniu do określonego zachowania czy utrudniania korzystania z lokalu mieszkalnego.

Były prezes Orlen komentuje

Do incydentu, podczas którego były prezes Orlenu, obecnie europoseł PiS, próbował siłą wejść do protestujących w IKS "Solino", doszło 9 lipca. Obajtek chciał przeprowadzić "interwencję poselską". Ostatecznie nie został wpuszczony. Doszło do przepychanek z prezesem inowrocławskiej spółki Wojciechem Kotlarkiem.

"Zamiast składać kolejne dęte zawiadomienia, lepiej zajęlibyście się ratowaniem IKS Solino. Czy zarząd Orlenu rozpoczął wreszcie negocjacje z Qemeticą, co byłoby korzystne dla Solino?" - napisał Obajtek w reakcji na wpis biura prasowego Orlenu.

Zamiast składać kolejne dęte zawiadomienia, lepiej zajęlibyście się ratowaniem IKS Solino. Czy zarząd Orlenu rozpoczął wreszcie negocjacje z Qemeticą, co byłoby korzystne dla Solino? https://t.co/HQrBoOQw1S — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) July 14, 2026 Rozwiń

Obajtek przepychał się z prezesem

Do czwartkowego incydentu z udziałem Daniela Obajtka doszło za progiem budynku spółki IKS "Solino" w sąsiedztwie recepcji. Z nagrań telewizyjnych wynika, że b. prezes Orlenu starał się wejść do budynku, pomimo braku zgody prezesa spółki. Szef IKS "Solino" Wojciech Kotlarek zagradzał drogę Obajtkowi, który popychał i przepychał go rękoma, a w pewnym momencie obejmował go i starał się wypchnąć na zewnątrz. Wcześniej Obajtek starał się wtargnąć na teren budynku przechodząc pod bramką kontrolną.

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Na miejsce wezwana została policja. Obajtek, po tym jak nie został wpuszczony do budynku IKS "Solino" udał się do komendy policji w Inowrocławiu, gdzie złożył zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej.

Do zdarzenia doszło po konferencji prasowej przed IKS "Solino" z udziałem posła PiS Przemysława Czarnka oraz europosła Obajtka, którzy zwracali uwagę, że zagrożone jest istnienie spółki w przypadku sprzedaży producenta sody spółki Qemetica - głównego odbiorcy solanki - niemieckiej firmie. Podkreślali, że Orlen powinien podjąć starania o zakup spółki Qemetica. Na konferencji Obajtek zapowiadał, że zamierza być z protestującymi do piątku.

Możliwość popełnienia przestępstwa

W związku z incydentem rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji mł. insp. Monika Chlebicz poinformowała, że po zawiadomieniu Obajtka o możliwości popełnienia przestępstwa, wstępnie przyjęto kwalifikację prawną czynu z art. 217a Kodeksu karnego, dotyczącego naruszenia nietykalności cielesnej.

"Solino jest zakładem o znaczeniu strategicznym i na terenie spółki mogą przebywać wyłącznie uprawnione osoby lub dopuszczone zgodnie z właściwymi procedurami. Tym samym mandat posła do Parlamentu Europejskiego nie oznacza automatycznie nieograniczonego prawa wejścia na teren zakładu. Dostęp do takich obiektów odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, zasadami ochrony obiektu oraz przepisami prawa" - przekazał jeszcze w czwartek Orlen w komentarzu do zdarzenia.

Tego samego dnia europoseł KO z Inowrocławia Krzysztof Brejza poinformował, że złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Obajtka. "Z publicznie dostępnych nagań wynika, że europoseł Daniel Obajtek kierował groźby wobec prezesa spółki, a następnie zapowiedział siłowe wejście na teren zakładu i podjął próbę przedostania się na jego teren wbrew sprzeciwowi osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo" - podkreślił Brejza.

Stanowisko Orlenu

Także w czwartek Orlen opublikował na platformie X stanowisko dotyczące czwartkowych wydarzeń w IKS "Solino".

"Szkoda, że Daniel Obajtek nie zatroszczył się o Solino w 2022 r. Za jego prezesury doszło do podpisania niekorzystnej dla Solino umowy z Qemeticą. Zerwano wówczas z wieloletnią praktyką, w której umowy na dostawy solanki i odbiór soli wiązały firmy na jednolite okresy. W praktyce oznacza to, że zgodził się na to, by Solino przez kilkanaście lat dostarczało solankę po uzgodnionej cenie, a Qemetica po kilku latach mogła przestać dostarczać sól i żądać kilkudziesięcioprocentowej podwyżki" - podkreśliło biuro prasowe Orlenu na platformie X.

1. Szkoda, że Daniel Obajtek nie zatroszczył się o Solino w 2022 roku. Za jego prezesury doszło do podpisania niekorzystnej dla Solino umowy z QEMETIKĄ. Zerwano wówczas z wieloletnią praktyką, w której umowy na dostawy solanki i odbiór soli wiązały firmy na jednolite okresy. W… — Biuro Prasowe ORLEN (@b_prasoweORLEN) July 9, 2026 Rozwiń

Koncern ocenił jednocześnie, że na skutek tych błędów Orlen musiał posiłkować się dostawami z innego kierunku. Zwrócił uwagę, że historia z zakładem Qemetica w Janikowie w żaden sposób nie zagraża magazynowaniu ropy i paliw.

Protest w kopalni "Solino"

Protest w IKS "Solino" trwa od 15 marca. Wśród postulatów znalazły się: przejęcie przez państwo kontroli nad strategicznymi aktywami związanymi z produkcją sody, soli oraz systemami magazynowania, przygotowanie rządowego programu dla kompleksu energetyczno-solnego na Kujawach obejmującego zagospodarowanie złóż Łanięta, Lubień i Damasławek, budowa warzelni, powołanie spółki celowej do realizacji programu bezpieczeństwa solno-magazynowego państwa.

W proteście głodowym, prowadzonym w biurze zakładowej Solidarności, jednocześnie bierze udział po kilka osób. Miejsca protestujących, którzy nie są w stanie kontynuować głodówki, zajmują ich koledzy. Jak poinformował w czwartek stojący na czele protestu szef zakładowej organizacji NSZZ "Solidarność" Jerzy Gawęda w proteście obecnie uczestniczą trzy osoby.

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IKS "Solino" to spółka zależna Orlenu, która zatrudnia 250 osób. Od 2002 r. w wyeksploatowanych podziemnych kawernach solnych Kopalni Soli "Góra", na głębokości 300 do 350 metrów, spółka magazynuje strategiczne dla Polski zapasy ropy naftowej i paliw gotowych, w tym oleju napędowego.

IKS "Solino", do której należy też Kopalnia Soli "Mogilno" dostarcza sól, w tym spożywczą, kuchenną, peklującą i przemysłową oraz tabletki solne do uzdatniania wody. Spółka jest największym w Polsce producentem solanki, która trafia m.in. do zakładów branży sodowej i chemicznej, a także do uzdrowiska Inowrocław.