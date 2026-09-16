Z kraju Orlen z dodatkowymi umowami dostaw. Minister aktywów: sytuacja jest superpoważna Oprac. Alicja Skiba |

Komentarze po tekście "Financial Times" ws. Orlenu i ropy z Wenezueli Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Orlen jest w miarę zabezpieczony i zdywersyfikowany, co nie znaczy, że możemy spocząć na laurach, bo sytuacja jest superpoważna, od wielu lat czy dekad nie mieliśmy tak skrajnie trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji - powiedział w środę w radiowej Jedynce minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Balczun o sposobie kupowania ropy

Minister był pytany o to, czy nie ma obaw o dostępność paliw.

- Rezerwy są nienaruszone, ale wszystko będzie zależeć od tego, co przyniosą kolejne tygodnie, na ile uda uda się realizować bieżące dostawy, czy też pozyskiwać alternatywnych dostaw - powiedział Balczun. Dodał, że obecnie "Orlen to robi, kupuje się ropę na spocie" i że "wszystkie kraje teraz o to walczą".

Powiedział także, że od wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie "nasza uwaga była skoncentrowana na zabezpieczeniu dostaw".

- Tego, co przyniesie przyszłość, nikt odpowiedzialny dzisiaj nie powie, natomiast robimy wszystko, aby stabilność dostaw była zachowana - powiedział szef MAP.

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Dodatkowe dostawy Orlenu

Jednocześnie w środę Orlen poinformował w komunikacie na X, że spółka od piątku zakontraktowała 16 dodatkowych dostaw ropy.

"W związku z sytuacją na rynku surowcowym Grupa ORLEN od piątku zakontraktowała 16 dodatkowych dostaw na kierunku polskim, czeskim i litewskim, m. in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu, Azerbejdżanu i obu Ameryk" - napisała spółka we wpisie na platformie X.

Informujemy, że dostawy ropy do Polski i pozostałych rafinerii Grupy ORLEN są realizowane na bieżąco i w pełni pokrywają ich zapotrzebowanie. W związku z sytuacją na rynku surowcowym Grupa ORLEN od piątku zakontraktowała 16 dodatkowych dostaw na kierunku polskim, czeskim i… — Biuro Prasowe ORLEN (@b_prasoweORLEN) September 16, 2026 Rozwiń

"Pozostała część zapotrzebowania pokrywana jest m. in. na podstawie zawartego w sierpniu kontraktu z norweskim Equinorem. Grupa Orlen monitoruje sytuację na rynku surowcowym i na bieżąco korzysta ze zdywersyfikowanego portfela dostawców" - dodano.

Ponadto wskazano, że dostawy ropy do Polski i pozostałych rafinerii Orlenu są realizowane na bieżąco i w pełni pokrywają ich zapotrzebowanie.

Orlen i jego spółki zależne posiadają rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii.

Orlen dywersyfikuje kierunki

Jak podawała we wtorek agencja Reutera, Arabia Saudyjska poinformowała europejskich klientów, że część dostaw ropy naftowej zaplanowanych na koniec września została anulowana. Saudi Aramco dostarcza około 40 proc. ropy naftowej przerabianej w rafineriach Orlenu.

Także we wtorek Reuters, powołując się na czterech traderów rynku ropy naftowej, podał, że Orlen szuka ładunków tego surowca z Morza Północnego i z dalszych kierunków, aby zastąpić zakłócone dostawy z Arabii Saudyjskiej w związku z konfliktem trwającym na Bliskim Wschodzie. Pytany przez PAP o te informacje Orlen odpowiedział, że "nie komentuje szczegółów dotyczących konkretnych transakcji handlowych ani prowadzonych postępowań zakupowych". Koncern podkreślił przy tym, że "prowadzi stały monitoring sytuacji na globalnym rynku ropy i na bieżąco zarządza portfelem dostaw, tak aby zapewnić ciągłość pracy aktywów rafineryjnych".

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Uszkodzenie ropociągu Wschód-Zachód

Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało w miniony piątek o czasowym wstrzymaniu pracy strategicznego ropociągu Wschód-Zachód po atakach, jakie miały miejsce wcześniej w rejonie Rijadu i Medyny. Zamknięty ropociąg, który przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód, w ostatnich miesiącach stał się alternatywą w związku z irańską blokadą cieśniny Ormuz. Tym właśnie szlakiem saudyjski państwowy koncern naftowy Aramco przesyłał ostatnio znacznie zwiększony wolumen ropy do portów nad Morzem Czerwonym.

W poniedziałek Associated Press podała, powołując się na informacje przekazane przez dwóch przedstawicieli lokalnych władz, że saudyjska magistrala naftowa Wschód-Zachód ma być wyłączona z eksploatacji przez kilka tygodni. Z kolei amerykański sekretarz ds. energii Chris Wright przyznał, że spodziewa się, iż ropociąg zostanie bardzo szybko ponownie uruchomiony. W wywiadzie dla TV Bloomberg oświadczył, że od czasu ataku dronów na ropociąg pozostaje w bliskim kontakcie ze swoim saudyjskim odpowiednikiem.

Ofensywa Huti

Na początku września Huti rozpoczęli w Jemenie zbrojną ofensywę, w wyniku której przejęli kontrolę nad całym jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego. Zajęli port Mokka w pobliżu przeprawy łączącej Morze Czerwone z Zatoką Adeńską i dalej Oceanem Indyjskim, a także co najmniej jedną z wysp archipelagu Hanisz, który leży na północ od strategicznej cieśniny Bab al-Mandab, przez którą także odbywa się transport ropy naftowej i gazu.