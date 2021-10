Orlen zainwestuje w Możejkach 641 milionów euro

Za 641 mln euro PKN Orlen zbuduje w Możejkach instalację pogłębionego przerobu ropy -poinformował płocki koncern. W tym celu podpisał porozumienie o finansowaniu projektu ze spółką Orlen Lietuva. To największy w historii spółki projekt inwestycyjny na Litwie. Dołoży się do niego też strona litewska.

Inwestycja ma zwiększyć rentowność rafinerii w Możejkach i przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2024 r. i umożliwi wzrost EBITDA nawet o ok. 68 mln euro rocznie - podał Orlen.

PKN Orlen zbuduje w Możejkach instalację pogłębionego przerobu

Dodał, że po negocjacjach uzgodniono, iż strona litewska dołoży do inwestycji 8,5 proc. - To jest około 70 mln euro - ujawnił.

Rafineria w Możejkach

Rafineria w Możejkach to największa w firma na Litwie, zatrudniająca ok. 1,5 tys. pracowników. Kolejne 4,5 tys. to pracownicy zewnętrznych firm usługowych i podwykonawczych. Orlen Lietuva to także jeden z największych na Litwie eksporterów i podatników. W 2020 r. do budżetu Litwy spółka wpłaciła ponad 566 mln euro z tytułu podatków.